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Kadın ve Kültürel Miras Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi Erişime Açıldı

Kadın ve Kültürel Miras Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi Erişime Açıldı
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Kadın ve Kültürel Miras Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi Erişime Açıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Kadın ve Kültürel Miras Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, sanatseverlerin erişimine açıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farkındalık yaratma amacıyla hazırlanan sergi, 27 Mart 2025 tarihine kadar izlenebilecek.

20 Ülkeden 172 Eser Sergileniyor

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan’ın Onur Kurulu Başkanı olduğu, Prof. Dr. Mustafa Genç ve Doç. Deniz Çeliker’in küratörlüğünü üstlendiği sergide, 20 farklı ülkeden 172 eser yer alıyor. Sergi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin kurumsal web portallarında sanatseverlerin erişimine sunuldu.

Sanatın Gücü ile Farkındalık

Sergi Küratörü ve SDÜ Somut Olmayan Kültürel Miras Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Deniz Çeliker, serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Kadınların kültürel miras üzerindeki etkisini vurgulamayı amaçladıklarını dile getiren Çeliker, üniversite öğrencileri ve akademisyenleri sergiyi incelemeye davet etti.

Kadınların Sanata ve Kültürel Mirasın Tanıtımına Katkısı

Sergide yer alan eserler, kadınların sanata ve toplumsal belleğe katkılarını farklı perspektiflerden ele alıyor. Çeliker, sanatın gücünü kullanarak kültürel mirasın tanıtılmasına destek veren tüm sanatçılara, tasarımcılara ve akademisyenlere teşekkür etti.

Kadın ve Kültürel Miras Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergi, Türkiye’den 139, Çin Halk Cumhuriyeti’nden 5, İran’dan 4, Endonezya ve Hindistan’dan 3’er, Romanya, Mısır ve Sırbistan’dan 2’şer, Azerbaycan, Kırgızistan, Arjantin, Filipinler, Nijerya, Cezayir, Macaristan, Meksika, Ukrayna, Yunanistan ve ABD’den ise 1’er eserle toplamda 20 ülkeden geniş bir katılımla oluşturuldu.

Sergi, 27 Mart 2025 tarihine kadar SDÜ Kültürel Miras Portalı ve SDÜ Yörük Kültürü Portalı üzerinden ziyaret edilebilecek.

 

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