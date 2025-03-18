Isparta'da Kışlada Kavga: 24 Asker Yaralandı

Isparta’daki General İhsan Alper Kışlası’nda eğitim gören Somali uyruklu askerler arasında, futbol maçı sonrası tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ilk belirlemelere göre 24 asker yaralandı.

Isparta Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yaralı askerlerin hastanelerde tedavi altına alındığı, biri dışında diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, kışlada şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ve olayla ilgili idari ve adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.

Yetkililerden gelen resmi açıklamalara göre olayın detayları araştırılıyor.

Ayrıntılar gelecek...



