Ahmet’in Yeri’nde Lezzet Dolu Kampanya: Kaçırılmayacak Fırsat!

Lezzet tutkunlarının uğrak noktası Ahmet’in Yeri, özel bir kampanya ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Tavuk dürüm severler için hazırlanan bu fırsat, hem doyurucu hem de ekonomik bir seçenek sunuyor.

Kampanya kapsamında Ahmet’in Yeri’ne gelen müşteriler, yalnızca 150 TL’ye 2 tavuk dürüm ve 2 ayran sahibi olabiliyor. Bu özel fırsat, sadece gel-al ve masa müşterileri için geçerli olup, paket servislerde uygulanmamaktadır.

Ahmet’in Yeri, yıllardır sunduğu lezzetlerle müdavimlerini memnun etmeye devam ederken, bu kampanya sayesinde daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor. Usta eller tarafından hazırlanan tavuk dürümler ve yanında sunulan ayranlarla keyifli bir öğün sizi bekliyor.

Kampanya Detayları:

Ahmet’in Yeri yalnızca tek şube ile hizmet vermektedir.

2 tavuk dürüm + 2 ayran sadece 150 TL

Sadece gel-al ve masa müşterilerine özeldir.

Paket servislerde geçerli değildir.

Lezzet dolu bir deneyim yaşamak ve bu fırsattan yararlanmak için Ahmet’in Yeri’ne uğramayı unutmayın!





İletişim ve Adres:

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba yanı, Isparta

Telefon: 0 246 228 06 00

Yetkililer, Isparta’da başka şubelerinin bulunmadığını özellikle belirtiyor. Lezzet dolu bir deneyim yaşamak isteyen herkesin, bu eşsiz fırsatı kaçırmamak için Ahmet’in Yeri’ne uğraması tavsiye ediliyor.







