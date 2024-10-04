KADES Uygulaması Elma Bahçelerinde Tanıtıldı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, 2 Ekim 2024 tarihinde Eğirdir İlçesi'nde elma bahçelerinde çalışan vatandaşlar ve Balkırı Soğuk Hava Deposu işçilerine yönelik Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması tanıtıldı.

Tanıtım kapsamında, “Kadına El Kalkamaz” temalı farkındalık eğitimi gerçekleştirilirken, şiddetin tanımı, şiddet türleri, mağdurların başvuru mekanizmaları ve 6284 Sayılı Kanun çerçevesinde şiddet uygulayanlara yönelik yaptırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



