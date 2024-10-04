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Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
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Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Isparta’nın turizm ve gastronomi değerlerini ülke ve dünya genelinde tanıtmayı amaçlayan Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, ikinci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, fuarın tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, tüm halkı ve çevre illerden gelen misafirleri davet etti.

Gökkubbe Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinlik, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve diğer paydaşların destekleriyle gerçekleştiriliyor. Ziyaretçiler, fuarda Isparta'nın doğal ve tarihi zenginlikleri ile yöresel lezzetlerini keşfetme fırsatı buluyor.

Etkinlikte Isparta Belediyesi +1 Down Mehter Takımı ve halk oyunu gösterileri büyük ilgi gördü. Ayrıca, çekilişler, ikramlar ve “Isparta Gastronomisinde İnovatif Yaklaşımlar” başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanvekili Mustafa Erol ve diğer konuşmacılar gastronomi alanındaki yenilikçi yaklaşımları ele aldı.

Başkan Çelik’ten Ziyaretçi Çağrısı

ITSO Başkanı Metin Çelik, fuarın kapsamını genişlettiklerini ve geçen yılki zorluklara rağmen bu yıl daha güçlü bir organizasyon hazırladıklarını belirtti. “Isparta’nın kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıtmayı ve geçen yılki 40 bin ziyaretçi sayısını bu yıl 60 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Firma katılımcı sayımız da 100’den 120’ye yükseldi,” diyen Çelik, halkı bu önemli etkinliğe davet etti.

Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, 6 Ekim Pazar gününe kadar ücretsiz giriş ve ulaşım imkanlarıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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