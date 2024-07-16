Mehmet Şimşek: "Ek Adımlar Atmamız Gerek" Diyerek Açıkladı: "Kaçarı Yok, Evi Olan Herkes Ödeyecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bir ülke olması sebebiyle, ev sahipleri için zorunlu afet sigortası uygulamasını genişletme kararı aldıklarını açıkladı.

Şimşek, yılın üçüncü veya en geç dördüncü çeyreğinde zorunlu afet sigortasını yürürlüğe sokmayı planladıklarını belirtti.

Şu anda yürürlükte olan deprem sigortasının sadece binaları kapsadığını, ancak yeni zorunlu afet sigortasının bütün diğer riskleri de içereceğini vurgulayan Bakan Şimşek, bu sigortanın ev eşyası dahil diğer boyutlarıyla tüm riskleri kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Deprem sigortasının yaygınlaştırılmasının önemine değinen Şimşek, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı depremler nedeniyle önemli mali kaynaklar harcadığını ve zorunlu sigortanın bu tür felaketlerin etkilerini azaltmada kritik bir rol oynadığını belirtti.

Ayrıca, yeni reform programlarının bir parçası olarak mevcut deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Şimşek, iklim değişikliği ve doğal afet risklerine karşı dirençli şehirlerin oluşturulmasının önemine de değinerek, zorunlu afet sigortasının bu tür risklere karşı ülkenin hazırlıklı olmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Son olarak, 12. Kalkınma Planı çerçevesinde bu düzenlemenin yer aldığını ve ülkenin genel sigortacılık oranının artırılmasının hedeflendiğini ekledi.

Mehmet Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'de afetlere karşı mali koruma sağlanması ve vatandaşların güvence altına alınması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.