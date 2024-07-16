Fahiş Kiraya Yargıtay Freni: Emsal Karar Çıktı

Ev sahiplerinin kira zamlarını serbestçe belirlemeye çalışması üzerine Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı.

Kira kısıtlamalarının kalkmasının ardından kiracılara yönelik fahiş zam yapma hazırlığındaki ev sahiplerine karşı Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar geldi.

Yargıtay'ın verdiği karar, özellikle 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmeleri için önemli düzenlemeler getiriyor.

Buna göre, kira artışlarının belirlenmesinde genel enflasyon oranının değil, özel hükümler çerçevesinde hareket edilmesi gerektiği hükme bağlandı.

Kararda, kira bedelinin belirlenmesinde ortalama TÜFE değişim oranı, evin durumu ve emsal kira bedelleri gibi faktörlerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın aldığı karar, kısa süreli ve uzun süreli kiralarda farklı dava türlerinin açılmasını öngören içtihatların uygulama alanını da ortadan kaldırdı.

Bu çerçevede, kiracılar için adaletli bir kira bedeli belirlenmesi ve mülk sahiplerinin keyfi kira artışları yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kararın detaylarına göre, kira sözleşmelerinin tarafları arasında yapılan anlaşmalara bakılmaksızın, hâkim tarafından belirlenecek kira bedelinin adil ve makul olması gerektiği vurgulandı.

Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi de bu çerçevede, ekonomik faktörlerdeki değişimleri göz önünde bulundurarak kira artışlarının sınırlanması amacıyla değerlendirilecek.

Yargıtay'ın aldığı bu karar, kiracıların korunması ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında adil bir denge sağlanması açısından önem arz ediyor. Ev sahipleri bundan böyle kira artışlarını belirlerken daha dikkatli olmak zorunda kalacaklar.