Trafik cezasında bunu yapan çok daha az ödeyecek! Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor

Her gün binlerce sürücüye kesilen trafik cezalarına çok daha az para ödemelerini sağlayacak bir yöntem mevcut. Araç sahipleri bazen bir anlık dikkatsizlik nedeniyle trafik kurallarını ihlal etmek nedeniyle para cezasına çarptırılır.

Ancak, özellikle son yıllarda uygulanan trafik cezalarındaki politika, trafik cezalarının bir kısmının indirime tabi olmasını sağlıyor. Bu politika sayesinde de anlık dikkatsizlik sonucu kesilen trafik cezalarında indirime gidiliyor ve bu da sürücülere bir nebze olsun nefes alma fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda, 2024 yılı itibariyle, trafik cezalarını erken ödeyen sürücüler, ceza miktarında belirli bir indirimden faydalanabiliyorlar.

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi

Trafik cezalarında, cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılması halinde ceza miktarına yüzde 25 oranında indirim uygulanır.

Trafik Cezasında 15 Günlük Süre Ne Zaman Başlar?

Trafik cezası 15 günlük süre, trafik cezasının tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. Tebliğ tarihi, yüz yüze kesilen cezalar için cezanın kesildiği tarih, plakaya kesilen cezalar için ise cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar.