​Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüklerinde böcek zararı olan orman alanlarında ve yangın ilk müdahale ekip binalarında incelemelerde bulundu.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Türkiye’nin orman varlığına önemli tehditlerden biri olan “Akdeniz Orman Bahçıvanı (Tomicus destruens)” zararlısının tahribatta bulunduğu sahalarda incelemelerde bulundu Bölge Müdürümüze Orman Zararlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli, Bölge Müdürlüğümüz OZM Şube Mühendisi Arif Yılmaz, Bucak Orman İşletme Müdürü, Bucak Orman İşletme Müdür Yardımcıları ve teknik personeller eşlik etmiştir.Yapılan incelemelerin ardından Bölge Müdürümüz Bucak Orman İşletme Müdürlüğü Taşyayla Orman İşletme Şefliği ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü Ağlasun Orman İşletme Şefliğinde bulunan sahalardaki tuzak odunlarının 30 Ekim tarihinden itibaren tesis edilmesi talimatını vererek, orman zararlılarıyla mücadele konusunda zamanında ve doğru müdahalenin önemine vurgu yaptı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy daha sonra yangın ilk müdahale ekip binalarında incelemelerde bulunarak, İlk müdahale ekiplerinde bulunan personellere yangın müdahaleleri esnasında uygulamaları gereken yangın söndürme teknikleri, yangına müdahale sürelerinin kısaltılması için alınması gereken önlemler ve yangınlarda zararı en aza indirmek için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi alış verişinde bulundu.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Bucak Orman İşletme Müdürü Mustafa Ersoy ve teknik ekibi ile yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm personele yaptığı başarılı çalışmalardan ötürü teşekkür etti.