ISPARTA AKIN MOBİLYA'DA ''ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR'' KAMPANYASI BAŞLADI

"Eskiyi getir, yeniyi götür"

30 Kasım

ERGÜL MOBİLYA ISPARTA SATIŞ NOKTASI AKIN MOBİLYA

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AKIN MOBİLYA

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ERGÜL MOBİLYA REKLAM FİLMİ

Isparta'da Ergül Mobilya Bayisi Akın Mobilya şubelerinde yoğun istek üzerinekampanyası başladı.'a kadar mağazalara gelin, eskilere 7.000 TL'ye varan indirimlerle elveda deyin...!Eski moda istemeyenler için yeni nesil tasarımlar Isparta'da Akın Mobilya şubelerinde sizleri bekliyor. Gözle görülür konfor ve şıklık evlerin yeni vazgeçilmezi olacak. Köşe Takımları, Bazalar ve Başlıklar, Yataklar, Yemek Odaları, Genç ve Çocuk Odalarını görmeniz için Akın Mobilya sizleri mağazalarına davet ediyor.Süleyman Demirel caddesi No:155 ISPARTA0246 227 35 99Kunduracılar Sitesi karşısı No:5 ISPARTA0246 218 35 99