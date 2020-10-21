ISPARTA AKIN MOBİLYA'DA ''ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR'' KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta'da Ergül Mobilya Bayisi Akın Mobilya şubelerinde yoğun istek üzerine "Eskiyi getir, yeniyi götür" kampanyası başladı. 30 Kasım'a kadar mağazalara gelin, eskilere 7.000 TL'ye varan indirimlerle elveda deyin...!
Eski moda istemeyenler için yeni nesil tasarımlar Isparta'da Akın Mobilya şubelerinde sizleri bekliyor. Gözle görülür konfor ve şıklık evlerin yeni vazgeçilmezi olacak. Köşe Takımları, Bazalar ve Başlıklar, Yataklar, Yemek Odaları, Genç ve Çocuk Odalarını görmeniz için Akın Mobilya sizleri mağazalarına davet ediyor.
ERGÜL MOBİLYA ISPARTA SATIŞ NOKTASI AKIN MOBİLYA
Merkez Adres: Süleyman Demirel caddesi No:155 ISPARTA
Telefon: 0246 227 35 99
Çarşı Şube Adres:Kunduracılar Sitesi karşısı No:5 ISPARTA
Telefon:0246 218 35 99
AKIN MOBİLYA REYONLARINDAN FOTOĞRAFLAR
ERGÜL MOBİLYA REKLAM FİLMİ
Isparta'da Ergül Mobilya Bayisi Akın Mobilya şubelerinde yoğun istek üzerine "Eskiyi getir, yeniyi götür" kampanyası başladı. 30 Kasım'a kadar mağazalara gelin, eskilere 7.000 TL'ye varan indirimlerle elveda deyin...!
Eski moda istemeyenler için yeni nesil tasarımlar Isparta'da Akın Mobilya şubelerinde sizleri bekliyor. Gözle görülür konfor ve şıklık evlerin yeni vazgeçilmezi olacak. Köşe Takımları, Bazalar ve Başlıklar, Yataklar, Yemek Odaları, Genç ve Çocuk Odalarını görmeniz için Akın Mobilya sizleri mağazalarına davet ediyor.
ERGÜL MOBİLYA ISPARTA SATIŞ NOKTASI AKIN MOBİLYA
Merkez Adres: Süleyman Demirel caddesi No:155 ISPARTA
Telefon: 0246 227 35 99
Çarşı Şube Adres:Kunduracılar Sitesi karşısı No:5 ISPARTA
Telefon:0246 218 35 99
AKIN MOBİLYA REYONLARINDAN FOTOĞRAFLAR
ERGÜL MOBİLYA REKLAM FİLMİ