ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Merkez İlçe Kuleönü Beldesinde, 25 Mart 2021 tarihinde, “Tefecilik Yapmak”, “Özel Belgede Sahtecilik”, “Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi”, “Tehdit”, “Basit Yaralama” ve “Borçlunun Ödeme Şartını İhlali” suçlarından yargılanan ve hakkında (21) yıl (15) ay (90) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan; A.O.K. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından çalıştığı iş yerinde yakalanarak İsparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kuıumuna teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.