ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmaları Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gerçekleştirildi. 19-21 Mart tarihleri arasında farklı illerden toplam 65 at binicisinin mücadele ettiği yarışlarda ilimizi Isparta Atlı Spor kulübü adını temsil eden binicilerimizden Burak Yeter ve atı Charlie K1 kategorisinde ikinci, Özge Savaş ve atı Çilmaya ise K2 kategorisinde üçüncü oldu.İlimizi başarıyla temsil ederek derece elde eden binicilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.