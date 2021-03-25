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ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI

ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen Ulusal Atlı Dayanıklılık yarışmaları Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gerçekleştirildi. 19-21 Mart tarihleri arasında farklı illerden toplam 65 at binicisinin mücadele ettiği yarışlarda ilimizi Isparta Atlı Spor kulübü adını temsil eden binicilerimizden Burak Yeter ve atı Charlie K1 kategorisinde ikinci, Özge Savaş ve atı Çilmaya ise K2 kategorisinde üçüncü oldu.
İlimizi başarıyla temsil ederek derece elde eden binicilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 
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