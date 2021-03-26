Son dakika haberi: Emekli maaşları ile ilgili yeni karar! SGK genelge yayınladı

Emekli maaşının bağlanması için işten ayrılmak gerekiyordu ancak AYM'nin kararı sonrası emeklilik maaşlarıyla ilgili SGK yeni bir genelde yayınladı.



Son dakika haberi: Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi.

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SGK GENELGE YAYINLADI

Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile hem 60 hem de 62'nci maddenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilen genelgede, 2008'den sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunanlara aylık bağlanabilmesi için işten ayrıldıktan sonra dilekçe verilmesi gerektiği ifade edildi.



AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK

SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.



EMEKLİLERE EK ÖDEME TALEBİ

Öte yandan emeklilere vergi iade ödemelerini kapsayan ek ödemeler konusunda TÜED bir talepte bulundu. Emeklilere ek ödemelerin düşük kaldığını vurgulayan TÜED, yüzde 4 ve 5 yerine yüzde 10 oranında ek ödeme talebinde bulundu. Talep kabul edilirse emeklilere ek ödeme yüzde 10 üzerinden yapılacak.

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı sürecinde yapılacak ek ödemeler ve temmuz zammı konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda her bayram için 1000 Türk Lirası bayram ikramiyesi alan emekliler, asgari ücretin artmasının ardından bu yıl ikramiyelere zam beklerken, ek ödemeler konusunda hükümetten yapılacak açıklamaları merakla bekliyor.

Henüz konu hakkında resmi ağızdan bir açıklama yapılmazken, milyonlarca emekli ek ödemeler konusunda atılacak adımları da takip ediyor.

Bilindiği üzere emekli maaşı bin 554 Türk Lirası altında olanlar yüzde 5, emekli maaşı bu miktarın üstünde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alırken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) bu oranın artırılmasını bekliyor.

TÜED, vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşlarının yüzde 4'ü-5'i oranında olduğunu vurgularken bu ödemelerde artış istedi. Oranın yüzde 10 olması isteyen TÜED'in talebinin kabul görülmesi durumunda ek ödemelerde önemli bir artış yaşanacak.

