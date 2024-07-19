Isparta'da Trafik Kazası: 2'si Çocuk 3 Ölü, 10 Yaralı

Isparta’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında Isparta-Antalya Karayolu’nun 20’nci kilometresinde gerçekleşti.

Kazada, Tuncay Yıldırım’ın kullandığı 35 DVA 11 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Gülnur Yalçın’ın kullandığı 41 GB 619 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller savruldu ve toplamda 13 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ölenler ve Yaralılar

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Eylül Mira Yıldırım (2), Çağla Ege Yıldırım (6) ve Sevgi Yıldırım hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam etmektedir.

Yaralıların Durumu

Kazadan yaralı kurtulanların isimleri şöyle:

Selçuk Yıldırım

Büşra Burak

Sude Naz Yalçın

Öykü Miray Yalçın

Aynur Burak

Beyza Tapdıgov

Tuncay Yıldırım

Gülnur Yalçın

Sevginaz Yıldırım

Nazlı Yıldırım

Kaza İle İlgili Soruşturma

Kazanın nedeni ve sorumlularının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Kazanın detayları ve gelişmeler hakkında yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.



