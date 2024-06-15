**Isparta'da 400 Yılı Aşkındır Yaşatılan “Kurban İndirme Töreni” Gerçekleştirildi**Isparta’da 400 yılı aşkın süredir devam eden ve bir gelenek haline gelen “Kurban İndirme Töreni” coşkuyla gerçekleştirildi. Bahar başından bu yana çobanlar tarafından otlaklarda beslenen kurbanlık keçiler, davul, zurna ve tekbirler eşliğinde süslenerek Gökçay mesireliğinden Keçeci Mahallesi'ne getirildi. Burada sahiplerine teslim edilen keçiler, törene katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Törene katılan Vali Aydın Baruş, bu asırlık geleneği yaşatan tüm katılımcılara teşekkür ederek, vatandaşların kurban ibadetlerinin kabul olması temennisinde bulundu. Vali Baruş, konuşmasında, “Bu değerli geleneği yaşatan ve bu törene katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu tür geleneklerin yaşatılması, kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerinin kabul olmasını diliyorum” dedi.Tören, renkli görüntülere sahne olurken, yerel halkın ve katılımcıların coşkusu gözlerden kaçmadı. Bu tür etkinliklerin, Isparta'nın zengin kültürel geçmişinin korunmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağladığı vurgulandı.