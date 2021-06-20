Jandarma Köy Köy Gezerek KADES’i Tanıtıyor

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kırsalda yaşayan kadınların ayağına giderek Kadın Destek (KADES) uygulamasını anlattılar. Ekipler Keçiborlu ilçesine bağlı köylerde gül bahçelerinde çalışan kadınları ziyaret ederek uygulama hakkında bilgi verdiler.

Bölgede bulunan bahçelere çalışmak için şehir dışından gelen mevsimlik işçilerin kaldıkları çadırları da ziyaret eden ekipler Türkçe bilmeyen vatandaşlara tercüman aracılığı ile KADES uygulamasını tanıttılar. Uygulamayla ilk kez tanışan kadınların telefonlarına KADES uygulamasını yükleyen ekipler uygulamanın nasıl kullanılacağını tek tek anlattı.

Jandarma ekipleri ziyaretlerinde küçükleri de unutmadı çocuklara boyama kitabı hediye ederek onlarla da yakından ilgilendiler.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım amiri J. Kd. Üçvş. Mehtap Kahyaoğlu, kadınlara yönelik bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirterek kadınların KADES uygulamasına çok olumlu tepkiler verdiklerini söyledi.

