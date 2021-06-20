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Bakan Karaismailoğlu'ndan Isparta'da Kanal İstanbul Mesajı

ISPARTA-BURDUR DOSTLUK YOLU'NDA İNCELEME

Bakan Karaismailoğlu'ndan Isparta'da Kanal İstanbul Mesajı
ISPARTA
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Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul mesajı

Karaismailoğlu, "Bu kirli propagandanın son hedefi de Kanal İstanbul. Yalan ve yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına başvuruyorlar. Bu zihniyet hiç değişmedi" dedi.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara'dan hava yoluyla saat 09.30'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na geldi.
Alanda TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret etti ve şehrin ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı. Buradan Isparta Belediyesi'ne geçen Bakan Karaismailoğlu, kentte yapılması planlanan hafif raylı sistem projesiyle ilgili Başkan Başdeğirmen'den bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu'na valilik ve belediyede gül ürünlerinden oluşan çeşitli hediyeler verildi, belediye binası girişinde ise başından gül yaprakları döküldü.

'KÖPRÜNÜN FELAKETE YOL AÇACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ'
Belediye ziyaretinden sonra Mimar Sinan Caddesi'nde yürüyen Bakan Karaismailoğlu, esnaf ve vatandaşı selamlayıp, AK Parti İl Başkanlığı binasına geçti. Karaismailoğlu, burada partililere hitap etti. Türkiye'nin son 19 yılda ulaşım ve altyapıda önemli ivmeler kazandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen 9'uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'i rahmetle anıyorum. Her zaman değerli hizmetleriyle milletimizin gönlünde anılmaktadır. Isparta'mızın yetiştirdiği değerli insan Süleyman Demirel, bildiğiniz gibi, Cumhuriyet döneminin en önemli yatırımlarından, bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan 1'inci Boğaz Köprüsü'nü hayata geçiren isimdir. 20 Şubat 1970 tarihinde dönemin başbakanı olarak temelini atmıştı. Proje o dönem çok eleştiri almış; hedef tahtasına oturtulmuştu. İpe sapa gelmez sözler sarf edilmişti. Dönemin muhalefet partisi 'Boğaziçi Köprüsü bir lüks ve gösteriş yatırımıdır' demişti. Köprünün felakete yol açacağı, boğazı kurutacağı bile iddia edilmişti" dedi.

'DEMİREL, 1970'TE BU ZİHNİYETLE MÜCADELE EDEREK İNŞA ETTİ'
Bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günlük yaklaşık 200 bin araç geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Şimdi haksızlığı çoktan ispatlanmış bu sözleri gülünç bulsak da aynı zihniyetin bugüne dek zerre değişmediğini görmek ülkemiz ve milletimiz adına son derece üzücü. Bunu son 19 yıldır, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçen, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak her dev eser ve hizmetlerde görüyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, İstanbul- İzmir Otoyolu. Bu kirli propagandanın son hedefi de Kanal İstanbul. Yalan ve yanlış haberlerle kirli algı operasyonlarına başvuruyorlar. Az önce de ifade ettiğim gibi bu zihniyet hiç değişmedi. Rahmetli Süleyman Demirel, 1970 yılında bu zihniyetle mücadele ederek inşa etti. 19 yıldır da AK Parti hükümetleri, 'Türkiye yerinde saysın, proje üretmesin' isteyenlerle mücadele ediyor ancak bu zihniyetin unuttuğu bir şey var. Bugüne kadar millet ne istediyse o oldu, bundan sonra da o olacak" diye konuştu.

'İSTANBUL HAVALİMANI'NI 4 YILDA TÜRKİYE EKONOMİSİNE KAZANDIRDIK'
Türk sivil havacılığında tarihi başarılara imza attıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık. 'Yapamazlar, inşaatını dahi tamamlayamazlar' dedikleri İstanbul Havalimanı'nı 4 yıl gibi kısa sürede Türkiye ekonomisine kazandırdık. 150 hava yolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli hava yolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdik" dedi.
AK Parti İl Başkanlığı'ndan sonra aynı binada bulunan MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu'na, İl Başkanı Hasan Basri Sönmez tarafından bu yıl Misli.com 2. Lig'e yükselen Isparta 32 Spor forması ve çeşitli hediyeler verildi. Görüşme, basına kapalı devam etti.

ISPARTA-BURDUR DOSTLUK YOLU'NDA İNCELEME
Bakan Karaismailoğlu, programını, yapımına 2019 yılı sonlarında başlanan Isparta- Burdur Dostluk Yolu şantiyesini ziyaret ederek sürdürdü. Buradaki ziyarette, Isparta ve Burdur valileriyle her 2 ilin AK Parti milletvekilleri de hazır bulundu. Karaismailoğlu, brifingin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Daha kısa olduğu için yıllardır 2 kentin insanlarının da kullandığı ve 'dağ yolu' olarak adlandırılan asfalt yolu 21'den 14 kilometreye düşürecek yolun 2019'da yapımına başlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, bitme aşamasına geldiğini belirtip, hayırlı olmasını diledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, daha sonra yeni yapılan Dostluk Yolu'nu kullanarak, Burdur'daki programları için kente hareket etti.
 
 
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