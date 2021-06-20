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ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI

ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
ISPARTA
G.Tarihi: 20.06.2021 20:56
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AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK KAMPANYA!
Halı ihtiyacı olanlar, düğüncüler, öğrenciler, bu fırsatı kaçırmayın! 

Pandemi dolayısı ile kapalı olan halı Sarayı mağazasını  ekonomiye destek kampansı ile yeniden açan Ayanoğlu Halıcılık sezona dev bir kampanya ile giriş yaptı.
 Akdeniz Bölgesi'ne toptan dağıtım yapan Ayanoğlu Halıcılık,  Bahariye ve Karmen halılarının katalog dışı bütün modellerini etiketin yarısına indirdi...!
. Yüzlerce renk ve desenden beğendiklerinizi seçin, 8 taksitle ödeyin!  Halılar 2 yıl fabrika garantilidir.

Ayanoğlu Halıcılık Isparta mağaza yetkilisi Yakup Karaca, Haziran'da başlattıkları  kampanya hakkında Isparta Haber Muhabiri'ne yaptığı açıklamada:

''Ayanoğlu Halıcılık olarak ekonomiye destek kampanyamızı başlattık. Akdeniz Bölgesi'ne toptan dağıtımını yaptığımız Bahariye ve Karmen halılarının 2021 modellerini çok cazip indirimler ve ödeme şartları ile hizmetinize sunduk. Düğüncüler evini yenileyecekler ve halı ihtiyacı olan tüm müşterilerimize, Ayanoğlu Halıcılık olarak kalitemizden ve hizmet anlayışımızdan ödün vermeden çalışıyoruz, 2021 katalog halılarımızı tanıtmak için sizleri mağazalarımıza bi kahve içmeye bekliyoruz.'' Dedi.

Şube 1: Toptancılar Sitesi 1. Blok No:1  Iyaş otopark yanı 
Tlf: 0 549 732 19 96
Şube 2:  Halı Sarayı içi zemin kat otopark yanı 
Tlf: 0 549 732 19 96 
 

Ayanoğlu mağazalarından kareler...

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