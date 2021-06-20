AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK KAMPANYA!

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Pandemi dolayısı ile kapalı olan halı Sarayı mağazasını ekonomiye destek kampansı ile yeniden açan Ayanoğlu Halıcılık sezona dev bir kampanya ile giriş yaptı.Akdeniz Bölgesi'ne toptan dağıtım yapan Ayanoğlu Halıcılık, Bahariye ve Karmen halılarının katalog dışı bütün modellerini etiketin yarısına indirdi...!. Yüzlerce renk ve desenden beğendiklerinizi seçin, 8 taksitle ödeyin! Halılar 2 yıl fabrika garantilidir.Ayanoğlu Halıcılık Isparta mağaza yetkilisi Yakup Karaca, Haziran'da başlattıkları kampanya hakkında Isparta Haber Muhabiri'ne yaptığı açıklamada:Dedi.Ayanoğlu mağazalarından kareler...