KEÇİBORLU KAPALI PAZAR YERİ KARŞISINDA 5 – 6 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE VE
JHV STORE (Jandarma Havacılık) ETKİNLİK SATIŞ TIRI ISPARTA’DA SİZLERİ BEKLİYOR !
KEÇİBORLU KAPALI PAZAR YERİ KARŞISINDA 5 – 6 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE VE
ISPARTA VALİLİK MEYDANI’NDA 7 – 8 – 9 ŞUBAT 2024 TARİHLERİNDE SİZLERLE OLACAK !
Jandarma Havacılık Tırı Türkiye Turuna devam ediyor!
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı’nın etkinlik ve faaliyetlerine ilişkin tanıtım ve lisanslı ürünlerinin satış yapan özel olarak üretilen JHV-STORE tırı Türkiye genelinde çalışmalarına devam ediyor.
Gençlerimize Jandarma Havacılığının tanıtılması,sevdirilmesi ve özendirilmesi ile lisanslı ürünlerinin satışını yapmak üzere yola çıkan JHV STORE tırı yurt genelinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu kapsam da 21.07.2019 tarihinde IYAŞ park da ve 22-23.07.2019 da Isparta Valilik önünde faaliyet yapacaktır.
Yapılacak Faaliyetler ;
- Jandarma Genel Komutanlığı tanıtımı ve faaliyetleri,
- Jandarma Genel Komutanlığı Personel alımları ile alakalı broşür çalışması,
- Jandarma Havacılık Başkanlığı tanıtımı ve faaliyetleri,
- Jandarma Asayiş Vakfı tanıtımı ve faaliyetleri,
- Havacılık faaliyetleri ve Personel alımları ile alakalı broşür çalışması ,
- Jandarma Havacılık Storelisanslı ürünlerinin satışı .
Personel alımları ile alakalı detaylı bilgileri www.jandarma.gov.tr sitesinden takip edebilirsiniz.
Ayrıca Jandarma Asayiş Vakfı ile alakalı çalışmaların da bilgileri araçlarımızda bulunan broşürler vasıtası ile halkımıza verilmektedir.
Etkinlik tırından elde edilen gelirin belirli kısmı ayni ve nakdi olarak JAVDESA.Ş. ‘ye aktarılmaktadır.
Ülkemizin göz bebeği ve 50 yılını aşkın süredir göklerimizin yılmaz bekçileri Jandarma Havacılık etkinlik tırını sizlerin de ziyaret etmesini ve halkımızı da sizlerin vasıtası ile bilgilendirmenizi rica ederiz.
Ürünlerimize daha detaylı ulaşabileceğiniz adreslerimiz:
www.joakstore.com
www.jhv-store.com
Detaylı bilgilere ;
Jandarma Asayiş Vakıf Fax: 0312 230 37 05 Tel: 0312 230 62 64
Jandarma Havacılık Başkanlığı Tel: 0 312 510 76 65
JAVDES Tel: 0312 230 67 00 Fax: 0312 230 68 38