Isparta'da Trafik Kazası: Kontrolsüz Çıkış Yapan Bayan Sürücü 4 Kişinin Yaralanmasına Neden Oldu

Isparta'nın Tabakhane Kavşağı, Pürlü Mevkii'nde bugün meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz çıkış yapan bir bayan sürücünün sebep olduğu belirtildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan bayan sürücünün diğer araçlarla çarpışmasıyla gerçekleşti. Kazaya karışan araçlarda bulunan 4 kişi, çeşitli derecelerde yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet veren sürücünün adı henüz açıklanmazken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Kaza yerindeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, sürücünün kavşaktan hızlı bir şekilde çıktığı ve diğer araçları fark etmeden çarpıştığı belirtildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle stabilize edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı inceleme yaparak sorumluların belirlenmesine çalışıyor.





