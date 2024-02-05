

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon: Dolandırıcılar Gözaltına Alındı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, 02.02.2024 tarihinde M.T. isimli vatandaşın şikayeti üzerine önemli bir operasyon gerçekleştirdi. M.T., sahibinden.com isimli internet sitesinde gördüğü bir aracı satın almak üzere Aksaray ilinden Isparta iline geldiğini, telefonla görüştüğü şüpheli şahsın hesabına 600.000 TL para gönderdiğini ancak şahsın aracın gerçek sahibi olmadığını fark ederek dolandırıldığını bildirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, M.T.'nin 600.000 TL gönderdiği banka hesaplarına para çekilmeden bloke koydurularak vatandaşın maddi zararı önlendi. Şüpheli şahsın İstanbul'da bankadan parayı çekmek için sıra beklediği bilgisine ulaşılması üzerine, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle bir operasyon düzenlendi.

02.02.2024 tarihinde yapılan operasyon kapsamında hesaptan parayı çekmeye gelen N.T. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. 03.02.2024 tarihinde adli mercilere sevk edilen N.T. tutuklanırken, S.T. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.