İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında

-Şimdi de sosyal paylaşım ağlarından yayına başlandı

-O dönemleri, hayatları, anlatıları bilmek niçin önemli

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta'nın tarihini ve insan hazinelerini 'dijital medya' kanallarına taşıyor.2018 yılında kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Isparta Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi (ISTAM), tarihe tanıklık eden kaynak kişilerin anlatıları aracılığıyla gündelik hayatın ve kentin tarihine ışık tutuyor.Tarihe bizzat tanıklık etmiş ya da önemli tanıklıkları birinci ağızdan dinlemiş kişilerin kıymetli katkılarıyla bir arşiv oluşturmaya çalışan SDÜ ISTAM, bunları şimdi de sosyal paylaşım ağlarından yayımlıyor.SDÜ ISTAM, 'Kent Belleği' oluşturulması bağlamında görüntü, ses, fotoğraf ve belge kayıtlarını kitap koleksiyonu hâline getirmek için yola çıkmıştı. Koleksiyonun ilk parçası 'Yaşayan Tarih: Isparta' ismi ile kitap hâline getirilmiş, yaşayan insan hazinelerinin tanıklığının paylaşıldığı belgesel 2 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanmıştı.SDÜ ISTAM yürüttüğü sözlü tarih araştırmalarıyla derlediği bilgilerin bir kısmını Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube’dan yayımlamaya başladı. İlk yayınlar Twitter ve Instagram üzerinden yapıldı.SDÜ ISTAM savaşlar, depremler, salgınlar, açlık ve yoksulluk ile mücadele etmiş olan Isparta'nın yaşamak için gösterdiği direnç, azim, kararlılık ve fedakârlığın bugün bilinmesinin paha biçilemez bir değer olduğunu düşünüyor. 1914 depremi, Kurtuluş Savaşı yılları, mübadele, gülcülük, halıcılık, dünya savaşlarının etkileri gibi konularda çok sayıda hikâye derleyen merkez bu alanlardaki tecrübelerle yoğrulan değerleri takipçilerine aktarmayı amaçlıyor."Isparta'ya zaten 1 tane veya 2 tane araba giderdi ben 10-15 yaşındayken. Canımız isterse giderdik, istemezse gitmezdik. Yani hayatında hiç (Yeşilada'dan) Isparta'ya gitmemiş insanlar vardı. Aynı şekilde Ispartalı olup da Eğirdir'e hiç gelmemişler......Benim amcam vardı Hatıp derlerdi, o Isparta'ya gitmiş. Gelirken buraya buradakiler hoş geldine gitmişler. Sanki Amerika'dan geliyor. Amcam da kandil getirmek için gitmiş. Kandil acaba ne vazifesi görür?..Gaz yağı meydana çıktı. Bir iplik, yukardan indiriyorsun iplik o yağı emerekten kibritlen o ipliği yakıyorsun o ışık veriyor. O kandilin 1 ay incelemesini yapmışlar. Efendim buyur bak, neler çıktı sonradan."Kaynak kişi: Muammer Coşar/Eğirdir. Yaşayan Tarih Projesi (SB 2018-5655)