Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında Sağlık İçin, Hepimiz İçin sloganıyla; MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimlere aralıksız olarak devam ediliyor. 7 gün 24 saat aralıksız devam eden denetimler il merkezinde olduğu gibi ilçelerde de aralıksız devam ediyor.Yalvaç ilçemizde Kaymakam Murat Kahraman tarafından halkın kalabalık olarak bulunduğu başta pazar yerleri olmak üzere, ana caddeler, alışveriş merkezleri, marketler, yeme içme yerleri vb. alanlarda denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde esnaf ve vatandaşlara başta;MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları olmak üzere, açık alanlarda sigara içilmemesi, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması konularında hatırlatmalarda bulunuldu.Isparta il merkezi ve ilçelerimizdeki denetimler aralıksız olarak devam edecek. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara sıkı sıkıya uymaları bu mücadelede büyük rol oynuyor. Bu mücadelede bizlere destek olmak için üç basit kural var:MASKE + MESAFE + TEMİZLİKLütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım.ISPARTA VALİLİĞİ