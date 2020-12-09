171,03 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

79,36 gram Eroin Maddesi,

62,37 Metamfetamin Maddesi,

126 adet Ecstasy hap,

52 adet Sentetik Ecza,

7,43 gram Esrar Maddesi,

0,78 gram Kokain Maddesi,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak Kasım ayı içerisinde Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan narkotik operasyonlarında toplam 100 şahıs yakalanmıştır.Yapılan operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındasuçlarından işlem yapılmış,Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri olarak uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.