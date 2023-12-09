DERİ OSB’DE SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mustafa Marulcu’yu ziyaret ederek OSB'nin karşılaştığı güncel problemleri ele aldı. Başkan Çelik, yeni dönemde planlanan projeler hakkında bilgi alırken, Başkan Marulcu da OSB'nin öncelikli sorunlarına dikkat çekti.ITSO Başkanı Metin Çelik, Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin önemli bir görev üstlendiğini belirterek, “Sizlerin de bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum. Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayimizin gelişmesi, daha fazla istihdam yaratması ve ekonomik katkı sağlaması yönünde üstlendiği bir misyonu var” dedi. Başkan Çelik, yeni yönetimin göreve başlamasıyla birlikte, OSB'nin karşılaştığı sorunların çözümüne katkı sağlamaya hazır olduklarını belirtti ve sorunların çözümünde tüm paydaşları bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı.Çelik, “Bizlere ilettiğiniz sorunların çözümü noktasında üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Bu sorunları çözümünde paydaş olan tüm kurumları harekete geçirmeliyiz, ortak hareket etmeliyiz. En hızlı şekilde bu konulara eğileceğiz. Yeni görevinizin size ve yönetiminize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından karşılıklı fikir alışverişi yapılarak görüşme sona erdi.