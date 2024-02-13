Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Verici Gelişmeler!

Isparta Davraz Kayak Merkezi, 13.02.2024 tarihi itibariyle beyaz örtüsüne kavuştu! Kar yağışının başlamasıyla birlikte, tesisimizdeki tüm mekanik tesisler 15.02.2024 tarihine kadar kapalı olacak. Ancak, hava durumundaki ani değişimlere karşı hazır olun!

Eğer hava koşulları elverişli olur ve kar yağışı devam ederse, 16.02.2024 Cuma günü kayak severler için heyecan verici bir gün olacak. O gün, kayak sezonumuz resmi olarak açılacak! Ancak, bu durumu yakından takip etmeyi unutmayın.

Davraz Kayak Merkezi olarak sizlere güvenli ve keyifli bir kayak deneyimi sunmak adına her türlü önlemi alıyoruz. Kar sevinciyle dolu günler sizi bekliyor! Haberlerimizi takip ederek güncel bilgilere ulaşabilir ve unutulmaz bir kayak sezonu için hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. İyi günler ve bol karlı kayaklar dileriz!