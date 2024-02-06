 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen ve AK Parti Teşkilatı Kan Bağışında Bulundu

Türkiye genelinde kan stoklarının alarm verici şekilde azaldığı bir dönemde, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti teşkilatı ve Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.Ülkedeki kan stoklarının 25-30 bin seviyelerine düştüğü, günlük 7-8 bin civarında kan kullanıldığı ve eğer bağış yapılmazsa 3-4 gün içinde stokların tükenme riski bulunduğu belirtildi. Başkan Başdeğirmen, AK Parti teşkilatı ve meclis üyeleri, bu kritik dönemde duyarlılık göstererek kan bağışında bulundular.Isparta Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Güzeldülkar, 6 Şubat depremi sonrasında vatandaşların duyarlı davrandığını ancak son 2-3 ayda stokun istenilen seviyede olmadığını ifade etti. Günlük kan stoku kullanımının 7-8 bin civarında olduğunu ve 3 gün içinde stokların tükenme riski bulunduğunu belirten Güzeldülkar, Başkan Başdeğirmen ve beraberindekilere teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen, kan stoklarının düşük olması nedeniyle hem kendi hem de beraberindekilerin kan bağışında bulunduklarını dile getirerek, hemşehrilerini duyarlı olmaya ve kan bağışına davet etti. Kanın tek kaynağının insan olduğunu ve hastanelerde günlük kan ihtiyacının devam ettiğini vurgulayan Başkan Başdeğirmen, vatandaşları kan bağışına destek olmaya çağırdı.