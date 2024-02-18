Iyi Parti Adayı Tural: Isparta'daki Koku Sorununa Bilimsel Çözüm Getireceğiz

İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, Vatan Mahallesi sakinleriyle gerçekleştirdiği Mahalle Buluşmaları kapsamındaki etkinlikte, Isparta'nın halen devam eden kötü koku sorununa dikkat çekti. Tural, mevcut belediyenin koku sorununu pansuman tedavilerle çözemeyeceğini belirterek, çözümün bilimsel ve kalıcı projelerle mümkün olacağını vurguladı.Vatan Mahallesi sakinlerinden büyük ilgi gören Ahmet Tural, İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli ile birlikte mahalle halkına hitap etti. Tural, belediyenin Vatan Mahallesi'ne yeterli hizmeti sunamadığını ifade ederek, "Herkese eşit ve adil hizmet" sözü verdi. Ayrıca, koku sorununa değinen Tural, mevcut belediyenin çözüm önerilerinin etkisiz olduğunu belirterek, bilimsel ve kalıcı çözümlerin peşinde olduklarını kaydetti.Tural, sağlık ocağı, kapalı pazar yeri, park ve yürüyüş alanları gibi mahalledeki eksikliklere dikkat çekerek, bu konularda yapacakları çalışmaları anlattı. Ayrıca, göreve geldiklerinde hizmete kenar mahallerden başlayacaklarını belirterek, Vatan Mahallesi sakinleriyle birlikte selfie çekti ve karanfil dağıttı