Iyaşpark AVM'de Geleneksel Sezon Sonu İndirim Festivali Başlıyor!

Isparta'nın önde gelen alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan Iyaşpark, geleneksel güz dönemi İndirim Festivali'ne hazırlanıyor. Her yıl sezon sonlarında düzenlenen bu festival, bölge halkını indirimli ürünlerle buluşturuyor.

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 6 Ekim'den itibaren başlayacak olan ve 22 Ekim'e kadar sürecek olan Geleneksel Sezon Sonu İndirim Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Bu dönemde, Iyaşpark'ın zemin katında birçok firmanın katılımıyla oluşturulan indirim standlarında çeşitli ürünler büyük indirimlerle satışa sunulacak.

Festivalde, A'dan Z'ye birçok kategoriye ait ürünlerde büyük indirimler yapılacak. Isparta ve çevresinden gelen ziyaretçiler, %70'e varan indirim fırsatlarından yararlanma şansı bulacaklar.

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, bölge halkına uygun fiyatlarla alışveriş yapma ve sezon sonu indirimlerinden faydalanma fırsatı sunarken, bu etkinlikle birlikte keyifli alışveriş deneyimleri yaşamalarına imkan tanıyor. Güz dönemi İndirim Festivali, 6 Ekim'de başlayacak ve 22 Ekim'e kadar devam edecek.

Bu indirimli alışveriş fırsatını kaçırmamak için Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etmeyi unutmayın!