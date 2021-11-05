Iyaşpark AVM’de Docca Collectıon Açıldı..

Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi Isparta ve bölge halkına yenilikler getirmeye devam ediyor. Her geçen gün bünyesine katmış olduğu farklı markalarla büyümekte olan Iyaşpark AVM’de geçtiğimiz günlerde açılmış olan gıda sektörünün önemli markalarından olan KFC’nin ardından bu hafta da bayan giyimde öncü markaların birleştiği Docca Collectıon açıldı. Ziyaretçilerin ilgi ile beklediği , Vakko, Twist, Nocturne , Joınus , Venöve , Touche gibi birbirinden değerli markaların bulunduğu, faizsiz elden taksit imkanıda sunan bayan giyim mağazası Docca Iyaşpark AVM’de hizmet vermeye başladı.