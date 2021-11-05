Valilik

Garnizon Komutanlığı

Belediye Başkanlığı

Kapanış

10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 08.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanılarak 08.55’de Atatürk Anıtı’na Çelenklerin Sunulması ile başlayacaktır. Törene; Protokole dâhil Kamu kurum ve kuruluş amirleri, özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile okullarca belirlenen öğrenci grupları ve halk katılacaktır. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğün vereceği komutla; Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait araçların çalacağı siren sesi ile birlikte saat 09.05’den itibaren 2 ( iki) dakikalık Saygı Duruşunda bulunulacaktır. Saygı Duruşunun başladığı saat olan 09.05’de; Atatürk’ün manevi varlığına saygı ifadesi olarak bütün resmi ve özel motorlu araçlar ses cihazlarını ve sirenlerinin 2 (iki) dakika süreyle çalacaklardır. Atatürk Anıtı önündeki Meşale saat 09.05’den itibaren yakılacaktır. Saygı Duruşunu müteakip İstiklal Marşımız söylenecek, bu esnada Bayrağımız öğrenciler tarafından göndere çekilecek ve müteakiben yarıya indirilecektir. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki Çelenk Sunma Törenine katılan protokol, mülki ve askeri erkân Törenin bitiminden sonra Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi’ne intikal edeceklerdir.

Isparta Özel Doğa Koleji tarafından hazırlanan Özel Anma Programı sunulacaktır. Protokol, sivil ve askeri erkân ile kurum müdürleri Anma Programının başlama saatinden önce Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi’nde hazır bulunacaklardır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen öğrenci grupları, görevli idareci ve öğretmenleri nezaretinde Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi’nde yerlerini almış olacaklardır.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; Aramızdan Ayrılışının 83. Yılında, 10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anma Törenleri ile anılacaktır. İlk ve orta dereceli okullarımız Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası boyunca kendi okullarında programlar düzenleyeceklerdir. 10 Kasım 2021 Çarşamba günü, Kamu kurum ve kuruluşları ile işyerleri, bayraklarını saat 09.05’de 2 (iki) dakikalık Saygı Duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekecekler ve müteakiben yarıya indireceklerdir. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, 05.05.2012 tarihinde 28283 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğine göre icra edilecektir. Tören Alanında ve diğer Anma Programı yapılacak yerlerde COVID-19 Tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-hijyen-maske kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI(10 KASIM 2021)ÇELENK SUNMA PROGRAMI08.50 : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda ToplanmaÇelenklerin SunulmasıSaygı Duruşu (2 dk.)İstiklal Marşı, Bayrakların Göndere Çekilişi ve Yarıya Indirilişi Törenin Sona ErmesiÖZEL ANMA PROGRAMI(Yer: Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi)10.00 - Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı- Isparta Özel Doğa Koleji Müdürü Tarafından Günün Anlam ve Önemine Dair Konuşmanın Yapılması- Garnizon Komutanlığı’nda Görevli Muvazzaf bir Bayan Subay Tarafından Günün Anlam ve Önemine Dair Konuşmanın Yapılması- Isparta Özel Doğa Koleji Öğrencileri Tarafından Hazırlanan Anma Programının SunulmasıÇELENK SUNMA TÖRENİ:ÖZEL ANMA PROGRAMI:GENEL ESASLARBu program; Sayın Vatandaşlarımıza duyuru, görevlilere emir mahiyetindedir.IL ANMA komitesi