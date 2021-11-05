Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzün 25.10.2021 Tarih ve 3106847 Sayılı talimatları doğrultusunda Su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması için ülkemiz genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ilimiz genelinde 21 adet pazaryeri ve perakende, 37 adet karaya çıkış noktası, 29 adet balıkçı, 24 adet balıkçı teknesi, 14 adet iç su avlak sahası, 2 adet işleme ve değerlendirme tesisi denetimi gerçekleştirilmiştir.