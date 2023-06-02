Kanguru Matematik Yarışması, matematik becerilerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin matematiğe olan ilgisinin artırılmasını hedefleyen bir yarışmadır. Bu yarışmada Isparta'nın Yalvaç ilçesinden 3. sınıf öğrencisi Yiğit Ünal, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye derecesi elde etti ve ilk 10 finalist arasına girmeyi başardı.Yiğit Ünal'ı bu üstün başarıdan dolayı tebrik ediyor, kendisine başarılarının devamını diliyoruz. Uluslararası Kanguru Matematik Yarışması'nda gösterdiği bu başarı, ilimiz adına gurur kaynağı olmuştur.#IspartaSonDakika #KanguruMatematikYarışması #YiğitÜnal #BaşarıHikayesi #MatematikYetenekleri #Yalvaçİlçesi #ÜstünBaşarıBelgesi #IspartaHaberleri