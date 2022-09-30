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IYAŞ MARKET VE AVM ESNAF CEBİNDE UYGULAMASINDA

IYAŞ MARKET VE AVM ESNAF CEBİNDE UYGULAMASINDA
ISPARTA
G.Tarihi: 30.09.2022 14:47
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IYAŞ BASIN AÇIKLAMASI
 
IYAŞ olarak 24 yılı aşkın süredir bilfiil şehrimize hizmet ediyoruz. Bu süre içerisinde gelişen teknolojiyi takip etmek, yeniliklere ayak uydurmak adına çalışmalar yürütüyor, dönüşüme ayak uydurmaya çalışıyoruz.
 
 
Bu amaç doğrultusunda 2020 yılında başlattığımız dijital dönüşüm sürecinde ilk olarak IYAŞ Sanal Marketi oluşturup müşterilerimizin kullanıma sunduk. Online ortamda sipariş almaya, müşterilerimizin evlerine kadar siparişlerini iletmeye başladık. Dijital bir market olma amacıyla oluşturduğumuz Sanal Marketimiz 2 yıldır aralıksız olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dağıtım konusunda yaşadığımız sorunları ise Yeşil Paket firması ile yaptığımız antlaşma sayesinde tüm mahallelerimize 30 dakika içinde teslimat yaparak tamamen çözmüş bulunmaktayız.                                                                                        .


Bununla beraber IYAŞ Market’in ve AVM’ nin işleyişini hızlandırmak ve iş verimliliğini arttırmak adına bu yıl IYAŞ Online Yönetim Paneli projesine başladık. IYAŞ Online ile stok yönetiminden, insan kaynaklarına, muhasebeden kasaya kadar tüm iş süreçlerini tek panel üzerinden yönetmeyi ve takip etmeyi sağlayacağız.
 
Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, şirketimizi daha verimli ve yenilikçi bir yapıya dönüştürmek adına yürüttüğümüz bu projelere bugün bir yenisini daha eklediğimizi duyurmak adına buradayız.


IYAŞ Marketi tüm Isparta’ya bir mobil uygulama ile açmak, her mahalleye tek bir tuşla ulaşmak için şehrimizde hayata geçirilen Esnaf Cebinde on line sipariş uygulamasına dahil olduk. Türkiye’de bir ilke imza atarak Esnaf Cebinde üzerinden verilen siparişlerde komisyon olmadan, fiyat farkı olmadan tüm ürünlerimizi RAF Fiyatına müşterilerimizin evlerine ulaştıracağız. 30.09.2022 tarihinden itibaren Esnaf Cebinde mobil uygulaması üzerinden fiyat farkı olmadan raf fiyatına tüm ihtiyaçlarınızı sipariş verebilirsiniz.

 IYAŞ
 
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