Vali Aydın Baruş Isparta İtfaiyesi’ni ziyaret etti. 25 Eylül-1 Ekim “İtfaiye Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Vali Baruş itfaiyecilerle bir araya gelerek Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu, İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.Vali Baruş, itfaiyecilere yaptıkları görev ve kurtardıkları hayatlar nedeniyle Isparta halkı adına teşekkür ederek, bizim için çok önemlisiniz dedi.Vali Baruş “İtfaiyecilik hakikaten çok özverili bir meslek. Çünkü insan hayatı kurtarmaya öncelik veren, insan hayatı söz konusu olduğunda yaptığı işi bir kenara bırakıp kendini tehlikeli durumlara atabilme cesaretine sahip ve önceliğini kendi canından çok kurtaracağı insanın canına veren gerçekten çok fedakârca yapılan bir meslek. Yapmış olduğunuz çalışmalarda yangınlardaki, trafik kazalarındaki, orman yangınlarındaki müdahalelerinizde hep bunu görüyoruz. Sadece yangın olaylarında değil boğulma olaylarında, su altı kurtarmada itfaiyemizin çok değerli katkıları var. AFAD’la, Orman Teşkilatımızla da yapmış olduğunuz ortak çalışmalarda çok büyük katkılarınız var. Bizim için çok önemli bir teşkilatsınız” dedi.Konuşmalar sırasında gelen bir yangın ihbarı için itfaiye erleri yaklaşık 5 saniyede araçlarına binerek hareket etti. Bu durum karşısında Vali Baruş itfaiyecileri tebrik etti.İtfaiye teşkilatına yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı Vali Baruş’a teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, yaşayan tüm canlılar için 24 saat göreve hazırız dedi.