isparta-bebek-giyim-isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti

Isparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti
ISPARTA
G.Tarihi: 30.09.2022 14:59
665933 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Vali Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti
Vali Aydın Baruş Isparta İtfaiyesi’ni ziyaret etti. 25 Eylül-1 Ekim “İtfaiye Haftası” etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ziyarette Vali Baruş itfaiyecilerle bir araya gelerek Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde incelemelerde bulundu, İtfaiye Teşkilatı’nın 308’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.
Vali Baruş, itfaiyecilere yaptıkları görev ve kurtardıkları hayatlar nedeniyle Isparta halkı adına teşekkür ederek, bizim için çok önemlisiniz dedi.
Vali Baruş “İtfaiyecilik hakikaten çok özverili bir meslek. Çünkü insan hayatı kurtarmaya öncelik veren, insan hayatı söz konusu olduğunda yaptığı işi bir kenara bırakıp kendini tehlikeli durumlara atabilme cesaretine sahip ve önceliğini kendi canından çok kurtaracağı insanın canına veren gerçekten çok fedakârca yapılan bir meslek. Yapmış olduğunuz çalışmalarda yangınlardaki, trafik kazalarındaki, orman yangınlarındaki müdahalelerinizde hep bunu görüyoruz. Sadece yangın olaylarında değil boğulma olaylarında, su altı kurtarmada itfaiyemizin çok değerli katkıları var. AFAD’la, Orman Teşkilatımızla da yapmış olduğunuz ortak çalışmalarda çok büyük katkılarınız var. Bizim için çok önemli bir teşkilatsınız” dedi.
Konuşmalar sırasında gelen bir yangın ihbarı için itfaiye erleri yaklaşık 5 saniyede araçlarına binerek hareket etti. Bu durum karşısında Vali Baruş itfaiyecileri tebrik etti.
İtfaiye teşkilatına yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı Vali Baruş’a teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, yaşayan tüm canlılar için 24 saat göreve hazırız dedi.
 
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da beyaz eşya servisi dolandırıcıları tutuklandı
ISPARTA'DA “YAYALARA ÖNCELİK DURUŞU, HAYATA SAYGI DURUŞU”
Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi
Isparta'daki çiftçiler bu habere dikkat! (ÇKS) başvuruları başlıyor!
Isparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı Yolu
Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON!
Türkiye'nin bir çok şehrinde Starlink uyduları semaları aydınlattı
TÜRKİYE'DEN YENİ SAVUNMA HAMLESİ: NÜFUZ EDİCİ BOMBA
Araç sahipleri dikkat! Yargıtay'dan emsal ''değer kaybı'' kararı
Isparta'da İKİ trafik kazası meydana geldi
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER
Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!
Isparta satranç tarihinde bir ilk! 2. lige yükseldiler!
Isparta'nın ​Esnaf Cebinde mobil uygulaması telefonlarda yerini aldı
ISPARTA'DA HAFANIN 7 GÜNÜ TAZE BALIK KAYA BALIK'TA
Haberler: Bakandan taşeron ve EYT müjdesi
YENİ VİRÜSE DİKKAT ÇEKİLDİ: TÜRKİYE VE DÜN GÜNDEMİNDEN SON HABERLER
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta'da Yunus Ekiplerinden uyuşturucuya geçit yok
TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR HABERLER
ISPARTA'DA DYNOBİL OTO ESKPERTİZ İLE ARACINI TANIYARAK GÜVENLE AL, SAT!
Haber: B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat!
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON
ISPARTA VE ÇEVRE İLLER İÇİN METEOROLOJİK UYARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!Isparta'da 920 gram doğan bebek hayata tutundu!25 Eylül 2022
Isparta'da 28 Eylül “Dünya Kuduz Günü'' açıklamasıIsparta'da 28 Eylül “Dünya Kuduz Günü'' açıklaması28 Eylül 2022
ITB'nin TS EN ISO 9001 Belgesi 2022 Yılı Gözetim Tetkikini Başarıyla GeçtiITB'nin TS EN ISO 9001 Belgesi 2022 Yılı Gözetim Tetkikini Başarıyla Geçti23 Eylül 2022
Isparta Valisi Aydın Baruş, Hayırlar Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret ettiIsparta Valisi Aydın Baruş, Hayırlar Yatılı Kız Kuran Kursunu ziyaret etti23 Eylül 2022
Isparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş İtfaiye Teşkilatını Ziyaret Etti30 Eylül 2022
Isparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı YoluIsparta'da EVE Kozmetik Mağazası Açıldı: Bakımlı Olmanın Akıllı Yolu27 Eylül 2022
ISPARTA'DA UYGULAMA ERTELENDİ KARARI ODA BAŞKANI DUYURDUISPARTA'DA UYGULAMA ERTELENDİ KARARI ODA BAŞKANI DUYURDU29 Eylül 2022
ISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı BaşladıISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı26 Eylül 2022
​ITSO SEÇİMLERİNDE 3370 ÜYE OY KULLANABİLECEK​ITSO SEÇİMLERİNDE 3370 ÜYE OY KULLANABİLECEK27 Eylül 2022
ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR ISPARTA'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR 29 Eylül 2022
ISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABERISPARTA'DA YANGIN: YER BİNBİREVLER MAHALLESİ VİDEO HABER25 Eylül 2022
Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi Isparta'da enstrüman kursu mu almak istiyorsunuz? Tezcan Müzik Akademi 29 Eylül 2022
ISPARTA'DA OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDIISPARTA'DA OTOBÜS ANİDEN ALEV ALDI26 Eylül 2022
Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...Isparta'da Dudak Dolgusu ile Yepyeni Bir Görünüme Kavuşun - Adres Sevsen Beauty...25 Eylül 2022
Isparta'da Ahilik Haftası Konferanslarının İlki DüzenlendiIsparta'da Ahilik Haftası Konferanslarının İlki Düzenlendi23 Eylül 2022
Isparta Valisi Baruş, Çandır ve Yeşilyurt Köylerimizi Ziyaret EttiIsparta Valisi Baruş, Çandır ve Yeşilyurt Köylerimizi Ziyaret Etti29 Eylül 2022
HEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTAHEDEFİMİZ; TARIMLA SANAYİLEŞEN ISPARTA24 Eylül 2022
ISPARTA HABER: ITSO'DAN ÜYELERE SEÇİM DUYURUSUISPARTA HABER: ITSO'DAN ÜYELERE SEÇİM DUYURUSU29 Eylül 2022
Isparta'da İtfaiyecilerden Vali Baruş’a ZiyaretIsparta'da İtfaiyecilerden Vali Baruş’a Ziyaret29 Eylül 2022
Isparta Ticaret Borsası’nın seçim listesiIsparta Ticaret Borsası’nın seçim listesi29 Eylül 2022