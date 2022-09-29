AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Bakanlığımız ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılmak amacıyla düzenlenen ''Amatör Spor Haftası'' 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



DETAYLAR ve PROGRAM



ISPARTA AMATÖR SPOR HAFTASI



Amatör Spor Haftasının amacı, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.



Bu amaç doğrultusunda Isparta’da Amatör Spor Haftası 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak.



RESMİ AÇILIŞ 15 TEMMUZ CUMHURİYET VE DEMOKRASİ MEYDANINDA



Amatör Spor resmi açılışı 3 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 14:30’da tren garı önünde başlayacak kortej yürüşünün ardından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında saat 15.00’da gerçekleştirilecek.



Açılış töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan parkurlarda sportif etkinlikler ve gösteriler sunulacak, stantlarda Amatör branşlara ilişkin tanıtımlar yapılacak.



TÜM ISPARTA HALKI DAVETLİ



Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, amatör spor Haftasının sporu farkındalığını ortaya koyacağını ve sporu teşvik edici özelliği olduğunu belirterek, etkinlik ve kutlamalara tüm Isparta halkı davet etti.



İLÇELERDE DE KUTLANACAK



Amatör Spor Haftası il merkezinin yanı sıra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri koordinesinde çeşitli etkinlik ve sporlarla kutlanacak.