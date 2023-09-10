IYAŞ Hisse başına 1815 TL. Temettü dağıtacak

IYAŞ Hisse başına 1815 TL. Temettü dağıtacak
ISPARTA 0
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IYAŞ Hisse başına 1815 TL. Temettü dağıtacak
IYAŞ Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılı Genel Kurulu gerçekleştirildi. Şirketin geçtiğimiz yıl hedeflerine ulaştığı ve net satışlarının yüzde 120 oranında arttığı belirtilen kongrede ortaklara bir hisse başına 1815 lira net kar payı dağıtılması kararlaştırıldı. Ortaklara yaklaşık 30 milyon lira temettü dağıtılacak. Ayrıca yönetim kurulu üye sayısı da 7’den 5’e düşürüldü.
25 Aralık 1996 tarihinde kurulan ve Isparta’nın en büyük şirketleri arasında yer alan Isparta Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş,’nin (IYAŞ) 2022 yılı genel kurulu Süleyman Demirel Kongre Merkezi’nde ortakların katılımı ile gerçekleştirildi.
Divan Başkanlığını ITSO Başkan Vekili Hüseyin Dede’nin yaptığı genel kurula ortaklar büyük ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile başlayan genel kurulda daha sonra IYAŞ’ın kuruluşundan bu yana hikayesini anlatan belgesel film gösterimi sunuldu. Daha sonra IYAŞ’ın yıllık faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporunda IYAŞ’ın 2022 yılı çalışmalarına ve yatırımlarına yer verildi.
2022 YILI IYAŞ İÇİN
KARLI BİR YIL OLDU
IYAŞ’ın faaliyet raporunda, “Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren 10 marketimiz, akaryakıt istasyonumuz ve IYAŞ Park ve Bulvar Alışveriş Merkezimiz ile 2022 yılını karlı bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız.
2022 yılı alışveriş merkezlerimiz içinde karlı bir yıl olmuştur. Kiracı paydaşlarımızın ihtiyaçları hızlı bir şekilde giderilmiş, mağazaların doluluk oranları korunmuştur. Alışveriş merkezlerimizde yıl içerisinde okul ve üniversitelerimizin resim sergileri, özel gün ve gecelerde anma proğramları, etkinlikler, Ramazan şenlikleri, kitap fuarları, imza günleri, söyleşi ve etkinlikler yapılmıştır.
GES PROJESİNDE 1.1 MWA
ELEKTRİK ÜRETİM ENERJİ
SANTRALİ FAALİYETE GEÇİRİLDİ
IYAŞ Kendi enerjisini karşılayabilmek ve iyi bir gelecek için çevresel etkileri azaltmayı hedeflemenin doğrultusunda Yalvaç ilçemizde 3,1 MWA elektrik enerji santrali inşasına başlamıştır. IYAŞ Bulvar Alışveriş Merkezimizde, 1.1 MWA elektrik üretim enerji santrali tamamlanmıştır. Bu yatırımlar için toplam 19.1 Milyon TL harcama yapılmıştır. Enerji üretim tesisatı ve panel bağlantıları için 67 milyon TL avans ödemesi yapılmıştır. Şirketimiz 2022 yılı hedeflerine ulaşmıştır. Net satışlarımız %120 oranında artmıştır. Öngörülen yatırımlara başlanılmış ve 1.1 MWA’lık kısmi faaliyete geçirilmiştir” denildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ortaklar tarafından kabul edilirken, yönetim kurulu da ibra edildi.
IYAŞ ORTAKLARINA BİR HİSSE
BAŞINA 1815 LİRA VERECEK
Her yıl sağladığı kardan ortaklarına dağıtılmak üzere pay ayıran IYAŞ A.Ş. 2022 yılı karlarından dolayı bu yıl ortaklara hisse başına 1815 lira kar payı dağıtacak. Sözkonusu kar payının dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesi sırasında Iyaş’ın bu yıl bir hisse başına 1815 lira dağıtacağı ve toplam da ortaklara dağıtılacak olan temettü miktarının 29 milyon 921 bin lira olduğu kaydedildi. IYAŞ’ın bir hisse başına vereceği 1815 liralık kar payı ortakların büyük bölümü tarafından olumlu karşılandı ve karar alkışlandı.
IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı ortaklara yaptığı teşekkür konuşmasında Iyaş’ın her geçen büyümeye devam ettiğini, önemli yatırım ve hizmetlerde bulunduğunu kaydetti. Dağlı, hepimizi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası IYAŞ olarak gerekli yardımlarda bulunduklarını belirterek, “Deprem sonrası IYAŞ olarak hızlı bir şekilde koordine olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem yardımlarını AFAD aracılığıyla bölgeye gönderdik. Valiliğimiz, Belediyemiz ve AFAD koordinasyonunda milletçe yaralarımızın sarılmasına destek verdik, vermeye devam ediyoruz. Umarız, bir daha böyle benzer acıları bir daha yaşamayız” dedi.
IYAŞ YÖNETİM KURULU
ÜYE SAYISI 5’E DÜŞTÜ,
YÖNETİM KURULUNA
YENİ İSİMLER GİRDİ.
IYAŞ Genel Kurulu sonunda yapılan seçimlerde daha önce 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu üye sayısı 5’e düşürüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı, yönetim kurulu üye sayısının 7’den 5’e düşürülmesine ilişkin gerekli yasal izinlerin alındığını belirtti. Daha sonra yapılan oylamada IYAŞ’ın yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
Süleyman Dağlı, Hasan Ali Meydan, Mustafa Bahçıvan, Erdinç Açıkgöz ve Fatih Kurt.
Bu arada IYAŞ Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı aylık huzur hakkı (ücret) bedeli ise 54 bin lira olarak belirlendi ve yapılan oylama sonucu kabul edildi. IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı, Yönetimin huzur haklarının 2015 yılından geçtiğimiz yıla gelinceye kadar hep aynı kaldığını geçtiğimiz yıl küçük bir ayarlama yapıldığını hatırlatarak bu nedenle bu yıl belirlenen ücretin ekonomik koşullara belirlendiğini ifade etti.
IYAŞ Genel Kurulu sonunda ortaklara her zaman olduğu gibi yemek ikramında bulunuldu.
 
 
 
 
 
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