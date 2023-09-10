Isparta Spor'un Randevusu: DenizIispor'a Karşı Mücadeye Hazır!

Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, yeni sezona Soma Spor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını kazandı. Şimdi gözler, pazar günü oynanacak olan DeniziIspor karşılaşmasına çevrildi.
Isparta Spor'un Yeni Sezon Başlangıcı: Isparta Spor, yeni sezona Soma Spor'a mağlup olarak başlamıştı. Ancak ikinci maçlarındaki başarılarıyla sezonun ilk galibiyetini elde ettiler ve moral buldular.
Pazar Günü Karşılaşma: Temsilcimiz Isparta Spor, pazar günü kendi sahasında DenizIispor'u konuk edecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak ve Gaziantep bölgesinden Hakem Erdem Karataş tarafından yönetilecek.
Teknik Direktör Hakan Karaca yönetimindeki Isparta Spor, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Takım, DenizIispor maçını kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.
Diğer Karşılaşmalar: Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde:
- Etimesgut Belediye Spor vs. Soma Spor
- Karaman Futbol Kulübü vs. Sarıyer
- Uşak Spor vs. İskender'in Spor
- Belediye Derince Spor vs. Aksaray Belediye Spor
- Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor vs. Menemen Futbol Kulübü
- Amet Sport vs. Fahriyetler Düzce Spor
- 24 Erzincan Spor vs. Iğdır Futbol Kulübü
- Fethiye Spor vs. Kastamonu Spor