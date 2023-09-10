Isparta Spor'un Randevusu: DenizIispor'a Karşı Mücadeye Hazır!

Etimesgut Belediye Spor vs. Soma Spor

Karaman Futbol Kulübü vs. Sarıyer

Uşak Spor vs. İskender'in Spor

Belediye Derince Spor vs. Aksaray Belediye Spor

Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor vs. Menemen Futbol Kulübü

Amet Sport vs. Fahriyetler Düzce Spor

24 Erzincan Spor vs. Iğdır Futbol Kulübü

Fethiye Spor vs. Kastamonu Spor

Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Isparta Spor, yeni sezona Soma Spor mağlubiyetiyle başladıktan sonra Menemen Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını kazandı. Şimdi gözler, pazar günü oynanacak olan DeniziIspor karşılaşmasına çevrildi.Isparta Spor, yeni sezona Soma Spor'a mağlup olarak başlamıştı. Ancak ikinci maçlarındaki başarılarıyla sezonun ilk galibiyetini elde ettiler ve moral buldular.Temsilcimiz Isparta Spor, pazar günü kendi sahasında DenizIispor'u konuk edecek. Maç, saat 19:00'da başlayacak ve Gaziantep bölgesinden Hakem Erdem Karataş tarafından yönetilecek.Teknik Direktör Hakan Karaca yönetimindeki Isparta Spor, bu karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Takım, DenizIispor maçını kazanarak hanesine 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.Türkiye Futbol Federasyonu ikinci lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu oynanacak diğer karşılaşmalar şu şekilde:Isparta Spor, Menemen Futbol Kulübü'nü mağlup ederek yeni sezonda ilk 3 puanını kazandı. DenizIispor karşılaşması, takımın bu sezonki performansını sürdürme ve yükselme hedefi açısından önemli bir fırsat olacak.