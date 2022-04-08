Isparta Iyaş AVM, Araba Kazandırıyor! Isparta Iyaş AVM’de beklenen çekiliş kampanyası başlıyor.
Iyaş Alışveriş ve Yaşam Merkezi kuruluşundan bu tarafa düzenlediği kampanyalarla Daireler, otomobiller, telefonlar, umre, tatiller, beyaz eşyalar vb. binlerce kişiye hediyeler kazandırdı. Iyaş AVM şimdi de 24.Yılında hediye çekleri ve otomobil hediye ediyor. 08 Nisan Cuma günü başlayan geleneksel kampanya ile alışverişlerini Iyaş Alışveriş Merkezleri, Iyaşpark AVM, Iyaş Bulvar AVM’den yapanlar, bu güzel kampanya ile bir adet Opel MOKKA, 24 Adet 2.000 TL Hediye çeki ve 24 Adet 1.000 TL Hediye Çeki ile hediye kazanma şansına sahip olacaklar.
Büyük kampanya 08 Nisan 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kampanya tarihleri arasında Iyaş Alışveriş Merkezleri, Iyaşpark AVM, Iyaş Bulvar AVM içerisindeki tüm şubelerimizden aynı gün içinde toplam 300 TL ve katları tutarında (Her 300 TL için 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapan müşteriler kampanya standına gelerek kampanya süresince fiş/faturalarını ibraz etmeleri halinde kuponlarını alabilecekler.
Kampanya bitiminde çekiliş töreni ise 15 Ekim 2022 tarihinde saat:15.15’te Iyaşpark AVM zemin katta noter huzurunda ve halka açık olarak yapılacak. Çekiliş sonuçları www.iyas.com.tr ,www.iyasparkavm.com internet sitelerinden, www.facebook.com/iyasparkavm facebook sayfası ve 21.10.2022 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanacak. Çekilişten sonra asil ve yedek talihlilerin adreslerine taahhütlü posta kanalı ile tebligat yapılacak. Sponsor firmalarımız olan Opel Mutsan Otomotiv’e teşekkür ederiz.
Büyük çekiliş kampanyasını hediye planı şöyle olacak:
1 Adet Opel MOKKA
24 Adet 2.000 TL Hediye Çeki
24 Adet 1.000 TL Hediye Çeki
Kampanyanın tüm detaylarını www.iyas.com.tr, www.iyasparkavm.com , facebook, instagram ve twitter adreslerinden ve Iyaşpark AVM Danışma’dan öğrenebilir, hediye edilecek otomobilleri Iyaş Alışveriş Merkezi,Iyaş Bulvar ve Iyaşpark’ta görebilirler.