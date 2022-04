Polis Teşkilatı 177 Yaşında

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde huzur ve düzenin temin edilmesinin yanında vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı, 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor.Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş yıldönümünü dolaysısıyla Vali Ömer Seymenoğlu da İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve beraberindeki emniyet mensuplarını kabul ederek misafirleri nezdinde Polis Teşkilatı’nın gününü kutladı, teşkilatın tüm mensuplarına sevgi ve selamlarını iletti.Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada “İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilçeler de dahil olmak üzere tüm kadrolarında çalışan arkadaşlarımızın bu güzel gününü tebrik ediyorum. Ziyaretinizden dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Osmanlı'dan günümüze yaşayarak gelen, vatandaşına her gün hizmet sunmaya çalışan nadir teşkilatlarımızdan bir tanesi de Türk Polis Teşkilatıdır. Yeri geliyor şehit oluyor, yeri geliyor gazi oluyor, yeri geliyor anasından, babasından, çoluğundan çocuğundan günlerce, haftalarca uzak kalabiliyor. Büyük bir fedakarlık gerektiren bir işin içerisindeler. Yüzyıllar daha bu teşkilat bu millet var oldukça devam edecektir. Bizlere düşen, elimizden geldiğince mesleğimize yakışır, mesleğimizin gerektirdiği fedakarlığı yapmaktır. Bu devleti ayakta tutmak öyle kolay değil, bayrağına sahip çıkmak sadece söz ile olmuyor bu fedakarlıklarla ve yeri geliyor canından vazgeçerek oluyor. Polis teşkilatında da bunu görüyoruz. Emniyet Teşkilatı şehidi bol gazisi bol bir teşkilattır. Fedakarlığı öne almadığımız kahramanlıkları öne çıkarmadığınız takdirde zaten bu iş yapılamaz. 24 saat sürekli görev yapmak her insanın harcı değildir. Aklınıza gelebilecek her olayda emniyet birimlerinde çalışan arkadaşlarımız görevlerinin başında, ellerinden geldiğince de layıkıyla bu işi yapmaya çalışıyorlar. Ben bu duygularla tekrar bu güzel gününüzü tebrik ediyorum, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da kendilerini kabulünden dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederek Polis Haftası dolayısıyla yaptıkları etkinlikler hakkında bilgi verdi.