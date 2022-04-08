ISPARTA'DA TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Isparta'nın Eğirdir İlçesi Mahmatlar Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kamyon ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Güler (1970) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Mehmet Güler ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Güler yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.