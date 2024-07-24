Isparta Belediyesi 25 Adet S ve 20 Adet T Plaka İhalesine Çıkıyor

Isparta Belediyesi, vatandaşların ulaşım ihtiyacının karşılanması, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, trafik düzeni ve güvenliği ile yolcu emniyetinin sağlanması amacıyla, servis ve taksi plakası kiralama ihalesine çıkıyor. Buna göre, 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’da 25 adet S plaka ve 31 Temmuz 2024 tarihinde çeşitli taksi duraklarında görev alacak 20 adet T plakayı 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacak.

İhale Detayları:

25 Adet Servis Aracı (S) Plaka İhalesi:

Tarih: 30 Temmuz 2024

30 Temmuz 2024 Saat: 10.30

10.30 Yer: Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu Şartlar: 2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü

2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü Fiyat: Yıllık 600 bin TL + KDV

20 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi:

Tarih: 31 Temmuz 2024

31 Temmuz 2024 Saat: 10.30

10.30 Yer: Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu Şartlar: 2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü

2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü Fiyat: 1 milyon 250 bin TL + KDV ile 1 milyon 500 bin TL + KDV arasında

İhaleye Katılım:

İhaleye katılmak isteyen talipliler, ihalelere ait şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görebilecek veya Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne ücreti ödenip Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden satın alabilecekler.

Isparta Belediyesi

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