Isparta Belediyesi 25 Adet S ve 20 Adet T Plaka İhalesine Çıkıyor
Isparta Belediyesi, vatandaşların ulaşım ihtiyacının karşılanması, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, trafik düzeni ve güvenliği ile yolcu emniyetinin sağlanması amacıyla, servis ve taksi plakası kiralama ihalesine çıkıyor. Buna göre, 30 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’da 25 adet S plaka ve 31 Temmuz 2024 tarihinde çeşitli taksi duraklarında görev alacak 20 adet T plakayı 10 yıllığına kiralama ihalesi yapılacak.
İhale Detayları:
25 Adet Servis Aracı (S) Plaka İhalesi:
- Tarih: 30 Temmuz 2024
- Saat: 10.30
- Yer: Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu
- Şartlar: 2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü
- Fiyat: Yıllık 600 bin TL + KDV
20 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi:
- Tarih: 31 Temmuz 2024
- Saat: 10.30
- Yer: Isparta Belediyesi Kültür Merkezi Gül Salonu
- Şartlar: 2886 sayılı kanunun 35. maddesinin C fıkrası hükmünce açık artırma usulü
- Fiyat: 1 milyon 250 bin TL + KDV ile 1 milyon 500 bin TL + KDV arasında
İhaleye Katılım:
İhaleye katılmak isteyen talipliler, ihalelere ait şartnameleri mesai saatleri içerisinde Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde görebilecek veya Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne ücreti ödenip Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden satın alabilecekler.
Isparta Belediyesi
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