"DSİ 18.Bölge Müdürlüğü Isparta'da Kış Hazırlıklarına Aksu İlçesinden Başladı"

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta'nın Aksu ilçesindeki taşkın koruma inşaatı çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Erkan ve 181. Şube Müdürü Hüseyin Ergin Erbaş, bölgedeki gelişmeleri incelemek üzere sahaya çıktılar.

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte taşkın önleme ve koruma çalışmalarına yoğunlaşmış durumda. Aksu ilçesindeki taşkın koruma inşaatlarını denetlemek üzere bölge yöneticileri, sahada incelemelerde bulundular.

Bu önemli çalışmalarla Isparta'da taşkın riski azaltılacak ve şehirdeki altyapı güçlendirilecektir. DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, kış mevsiminin gelmesi öncesinde bölgenin su yönetimi ve korunmasına yönelik hazırlıklarına Aksu'dan başladı.