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ITSO Haber Mobilya URGE

ISPARTA’DAN 3 ÜLKEYE MOBİLYA İHRACATI BAŞLADI

ITSO Haber Mobilya URGE
ISPARTA
G.Tarihi: 10.08.2022 17:36
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
MOBİLYA URGE’Sİ SONUÇ VERDİ
ISPARTA’DAN 3 ÜLKEYE MOBİLYA İHRACATI BAŞLADI
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, elmadan sonra mobilyaya da URGE Projesi başlattı. İlk olarak Azerbaycan’a giden ITSO, geçtiğimiz hafta da Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dan alım heyetlerini konuk etti. Alım heyetlerinin Isparta’daki firmalarla yaptığı görüşmeler sonucu 3 ülkeye mobilya ihracatı başladı.
Isparta’nın ihracatını yıl sonuna kadar 500 milyon dolara ulaştırmayı hedefleyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) Projesi ile daha önce elmada Hindistan’a ihracat yapılmasına katkı sağlayan ITSO, kısa bir süre öncede Isparta’daki mobilya ve orman ürünleri sektörünün yeni pazarlara ulaşması için Mobilya URGE Projesini başlattı. Mobilya URGE Projesi kapsamında ilk olarak ITSO’nun girişimleriyle Isparta’dan Azerbaycan’a giden iş insanları, burada yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve yapılan anlaşmalarla Azerbaycan’a ihracat başladı.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bu kez de Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan alım heyetlerini Isparta’da konuk etti. ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meclis Başkanı Osman Şahlan ve beraberindeki Yönetim Kurulu ile Meclis Üyelerinden oluşan heyet, 36 iş insanından oluşan yabancı alım heyetinin Ispartalı iş insanları ile bir araya gelmesini sağladı. 3 gün süren görüşmeler sonucu 3 ülkeden gelen alım heyetleri, Isparta’dan mobilya ve orman ürünleri ihracatına başladı.

 ITSO BAŞKANI TUTAR: “AMACIMIZ ISPARTA’NIN MOBİLYA SEKTÖRÜNDE 50
MİLYON DOLARLIK İHRACATA ULAŞMASI”
Alım heyetlerinin Isparta ziyaretini değerlendiren ITSO Başkanı Mustafa Tutar, yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu daha ilk günden alım heyetine satışların yapıldığını söyledi.
Amaçlarının Isparta’nın mobilya üretiminde dünyaya açılarak 50 milyon dolarlık ihracata ulaşmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan ITSO Başkanı Tutar, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:
“Kazakistan’dan 14, Kırgızistan’dan 10 ve Özbekistan’dan 12 olmak üzere toplam 36 ithalatçı firma Isparta’ya davet edildi. Bu firmalar oturma grubu, yemek odası takımı, yatak odası takımı, proje bazlı halı, kapı, dolap, mutfak mobilyası, orman ürünleri, çocuk ve genç odası takımı ithal eden firmalardan oluşuyor. Firmalar Odamız tarafından derin bir araştırma sonucunda tek tek seçildi ve şehrimize davet edildi.
İlk gün heyetimizin firmaları tanıması için Odamızda firmalarımızın katılımı ile yüz yüze görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler esnasında firmalarımız ürünlerini de sergileme imkânı buldu. Böylece heyetteki her bir firma, ilgilendikleri ürünler doğrultusunda hangi firmamız ile görüşmeleri gerektiğini tespit ederek karşılıklı görüşmelerine başladılar. Aynı gün içerisinde firmalarımızın sahip oldukları showroomlara gidildi ve ilk siparişler daha faaliyetin ilk günü verildi.
Faaliyetin diğer iki günü boyunca proje katılımcısı firmalarımızın fabrikaları ziyaret edildi. Bu ziyaretler esnasında anlaşmalar da yapılarak heyet henüz Isparta’dan ayrılmadan satışlar gerçekleşti.
Alım heyetini gerçekleştirmekteki amacımız Isparta’nın mobilya üretiminde dünyaya açılarak 50 milyon dolarlık ihracata ulaşmasına katkı sağlamaktır. Bunu proje boyunca gerçekleştireceğimiz yurt dışı ziyaretleri ve diğer alım heyeti faaliyetleri ile tamamlayacağız. Biz buraya 36 firma getirerek katılımcı firmalarımız için bir kapı açtık.
Bu kapıdan girmek artık firmalarımızın görevi. Heyete katılan misafirlerimiz ülkelerine gayet memnun bir şekilde döndüler. Yaptıkları geri bildirimler doğrultusunda biz tüm katılımcı firmalarımızın bu üç ülkeye de 1 yıl içerisinde ihracata başlamalarını bekliyoruz.”

Yaptığı URGE projesi ile Isparta’nın elma ve mobilyadaki ihracatını artıran ITSO, şimdi de kozmetik URGE’si ile bu sektördeki iş insanlarının daha fazla ülkeye ihracat yapmasını hedefliyor.

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