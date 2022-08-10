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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ ARAÇ SATIŞINDA YENİ DÖNEM!
ISPARTA
G.Tarihi: 10.08.2022 17:30
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Bakanlık harekete geçti! Otomobil satışına 6 ay 6 bin km sınırı geliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, otomobil satışı için planan yeni uygulamayı açıkladı. Bakan Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.
Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

OTOMOBİL ALIM-SATIMINDA YENİ UYGULAMA
Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" açıklamasında bulundu.

GALERİLER VE RENTACAR'LAR ALDIKLARI SIFIR ARACI HEMEN SATAMAYACAK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.
Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık.
İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz. Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor.
Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır. Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" dedi.


REKABET KURULU'NUN SORUŞTURMASI
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

"TÜRKİYE OLARAK HAZIRLIKLARIMIZ VAR"
Burada yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna savaşının ister istemez dış ticareti etkilediğine ve küresel ekonomide bir daralma olduğuna değinen Bakan Muş, "Türkiye imalatçı bir ülke. (Enerji) 100 milyar dolar fatura söz konusu.
(Çerkezköy-Kapıkule arası raylı sistem) Bittiği zaman biz ağırlıklı ihracatımızı raylı sistemle yapacağız." şeklinde bilgiler verdi.

"ÇİP ÜRETİMİ YAVAŞLADIĞINDA TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ DE YAVAŞLIYOR"
Kendisine sorulan bir soru üzerine çip üretiminin yavaşladığı zaman otomobil ve bilgisayar üretimimin de yavaşladığına vurgu yapan Bakan Muş bu konuda gelinen aşamayı şöyle diye getirdi:

"TÜRKİYE OLARAK BİZİM DE HAZIRLIKLARIMIZ VAR"
"Çip üretimi ile ilgili Türkiye olarak bizim de hazırlıklarımız var. Hatta Ankara'da bir yer de bunun için ayrılmış durumda. Bu konu ile alakalı Sanayi Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu. Burada aslında Türkiye bir yatırım yapmak istiyor. Türkiye bu işe girmek istiyor. Ben de girilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli taşıma suyuyla değirmen dönmez. Tabii bunun çok farklı seviyeleri var ve bizim belirli bir seviyede çip üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu alanı kaçırmamamız lazım." şeklinde konuştu.
 
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