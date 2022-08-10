Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geliyor

Son dakika haberi: 11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşecek.

MOTORİNE ZAM

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ZAM SONRASI FİYATLAR

Motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam geliyor. Artış, 11 Ağustos itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak.Motorine 5 Ağustos'ta 1,15 TL, bugün ise 1 TL indirim gelmişti.Zam, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.34 liraya satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL’ye, Ankara'da 23,26 TL’ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.