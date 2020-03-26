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ITSO’dan iş kaybına yönelik 10 maddelik çözüm önerisi

ITSO’dan iş kaybına yönelik 10 maddelik çözüm önerisi
ISPARTA
G.Tarihi: 26.03.2020 15:35
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
İş dünyasına daha fazla destek verilmelidir
ITSO’dan iş kaybına yönelik
10 maddelik çözüm önerisi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 17 meslek grubunda toplanan tüm sektörlerin sorunlarını tespit edip, çözüm önerileri ile birlikte TOBB’a sundu. ITSO Başkanı Tutar, “Açıklanan ekonomik destek paketinin genişletilmesi, tüm sektörleri kapsaması ve zor durumda olan iş dünyamız için daha fazla destek verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yaşanan iş ve gelir kaybının çözümüne yönelik ciddi bir çalışma yaptı. Tüm sektörleri bünyesinde barındıran 17 meslek grubundan bu süreçte yaşanan sorunları tespit eden ITSO, çözüm önerilerinden oluşan 10 maddelik raporu TOBB’a bildirdi. TOBB da hükümete sunacak.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR AMA YETERLİ DEĞİL
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Ülkemiz bu salgını dayanışma ile birlik ve beraberlik içerisinde yenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimizin aldığı kararları destekliyor ve uyguluyoruz. İlk etapta açıklanan ekonomik paketin iş dünyamız için olumlu olduğunu ifade ediyor, yetkililerimize teşekkür ederiz. Ancak açıklanan ekonomik destek paketinin genişletilmesi, tüm sektörleri kapsaması ve zor durumda olan iş dünyamız için daha fazla destek verilmesini talep ediyoruz.

SEKTÖRLERİN SORUNLARI TESPİT EDİLDİ
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak 17 gruptan oluşan sektörlerimiz ve meslek komitelerimizle istişare halinde koronavirüs salgını nedeniyle iş dünyasının yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini tespit etmiş bulunmaktayız. İlimizde faaliyet gösteren tüm sektörlerdeki üyelerimizin sorunlarına yönelik çözüm önerilerimiz devletimizin ilgili birimlerine aktarılması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmiştir. En yakın sürede sorunlara yönelik çözüm önerilerinin dikkate alınıp, uygulamaya geçeceğini ümit ediyoruz.

HERKESE FEDAKARLIK DÜŞÜYOR
Ayrıca bu süreçte her şeyin devletten beklenmemesi gerektiği kanısındayız. Hem kiracı hem kiralayan konumda olan üyelerimizin bu kriz döneminde kiralara ilişkin fedakarca bir tutum içerisinde olmalarını bekliyoruz. Bu kritik süreç bir ve beraber olursak, dayanışma içinde olursak, hepimiz fedakarlık yaparsak atlatılacaktır.

BORÇ ERTELEMESİ TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAMALIDIR
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17 grup meslek komiteleri ve bağlı üyelerinden tespit ettiği sorunlar ve çözüm önerileri şöyle özetleniyor:
-Sigorta acenteleri bu süreçte evden çalışarak hizmetlerine devam etmelidirler.
-Eğitim sektörü ve özellikle kreş ve gündüz bakımevlerinin kapanmış olması firmaların çalışanlarının ekonomik yönden zorlanmalarına neden olmaktadır. Kreşlerin gelir kalemleri sıfıra inmiştir. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının tüm sektörler düşünülerek revize edilmesi gerekmektedir.
-Yerel esnaflar aylık sgk, bağkur gibi ödemeleri için endişe duymaktadır. Evde Kal uygulamasından dolayı firmaların işleri durma noktasına gelmiştir. Bu ödemelerin tüm sektörler için ertelenmesi gerekmektedir. Ayrıca her sektör için eczaneler gibi nöbet uygulaması gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
-Kozmetik sektörü gibi bazı sektörlerde en temel sorun ambalaj ve hammadde tedarikidir. Alkol başta olmak üzere hammaddeye fiyat denetimi gelmelidir. Dezenfekten ürünlerinin üretimi için gerekli olan ruhsat ve izinlerin alınması için süreç kısalaştırılmalıdır. Bu durum merdiven altı üretime sebep olmaktadır.
-Firmaların bankalara olan kredi ve kredi kartı borçlarında tüm sektörlerdeki firmalar için erteleme yapılmalıdır.
-Devlet tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için çek-senet ödemeleri, elektrik, doğalgaz, su faturaları, sgk, bağkur, vergi ödemeleri hususunda erteleme getirmeli, personel maaşları için de desteklerde bulunmalıdır.
-Tarım ve hayvancılık sektörlerinde süt-yumurta gibi ürünlerde ciddi oranda talep azalışı yaşanmakta, buna rağmen yem-zirai ilaç vb. ürünlerde de zamlar gerçekleşmektedir. Üreticiyi zor durumda bırakan bu zamlar kontrol altına alınmalıdır.
-AVM’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kiralarının mutlaka dondurulması gerekmektedir. Evde kal uygulaması nedeni ile insanlar haklı olarak dışarı çıkmamakta ve AVM’lerde faaliyet gösteren firmalar da bu sebeple işyerlerini kapatmış durumdadırlar. Bu nedenle AVM’lerde faaliyet gösteren firmaların kiralarının dondurulması gerekmektedir.
-KGF işlemlerinin daha kolay ve hızlı yürütülecek şekilde revize edilmesi gerekmektedir.
 
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODAS
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