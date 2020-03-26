ISPARTA KUYUMCULAR SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞI 32.007.197



Sayın hemşehrilerimiz malumunuz tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü çok çabuk yayılabilme özelliğine sahip olması nedeniyle kuyumcular sosyal yardımlaşma derneği olarak bize düşen de siz değerli halkımızın, çalışanlarımızın ve ailelerimizin sağlığını ve hayatını riske atmamaktır. bu nedenle derneğimize bağlı bulunan tüm kuyumcu esnafımızın oy birliği ile aldığı karar üzerine 30 mart 2020 pazartesi gününe kadar iş yerlerimiz kapalı olacaktır. tüm halkımızın anlayışı için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.





ISKUD YÖNETİM KURULU BAŞKANI

M. AYTEKİN HIZLAN