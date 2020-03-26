Bakan müjdeyi verdi: Taksitler erteleniyor

Bakan Kurum yaptığı son dakika açıklamasında, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların nisan ve mayıs konut taksitlerini ertelediklerini duyurdu.



BakanKurum ayrıca Koronavirüs önlemleri kapsamında belediye ve hazine taşınmazı üzerinde tahsisli kiracı işletmelerden kira talep edilmeyeceğini, sözleşmelerin uzatılacağını ve kira borçlarının erteleneceğini açıkladı.