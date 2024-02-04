ITSO’dan GES Yatırımı: Elektrik Üretimi ve Gelir Sağlanıyor

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), hayata geçirdiği güneş enerjisi santrali (GES) projesi ile hem kendi elektrik ihtiyacını karşılamakta hem de gelir elde etmektedir. Atabey’in Pembeli Köyü'nde atıl araziye kurulan GES, düzenlenen törenle hizmete açıldı.ITSO yönetimi, 620 kilovat olarak belirlenen güneş enerjisi santrali projesinin ilk aşaması olarak 570 kilovatlık bölümü Atabey’in Pembeli Köyü'nde hayata geçirdi. Projenin geri kalan 50 kilovatlık GES yatırımı ise Ekonomi Kampüsü'nün çatısına kurulacak. Santralin açılışı için düzenlenen törene ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Meclis Başkanı Akif Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Başkan Çelik, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekleşen yatırımla beraber hem Odamızın elektriğini karşılayacağız hem de gelir elde edeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.Başkan Çelik ayrıca, "Bugün Oda olarak güzel bir gün yaşıyoruz. Bizden önceki yönetimin Burdur’da başlattığı 1 megavatın üzerinde GES projemiz vardı. Ancak yeni çıkan yönetmeliğe göre bu projeden gelir elde edemeyecektik. Bu nedenle projeyi tamamlayarak başka birine devrettik. Yeni yönetmeliğe uygun olarak, Odamızın da gelir elde edebileceği yeni bir güneş enerjisi santrali oluşturalım istedik. Toplamda 620 kilovat olarak belirlediğimiz projemizde 570 kilovatlık santralimizi bugün teslim aldık. 50 kilovatlık bölümünü ise Odamızın çatısına kuracağız. Bundan sonra Odamız hem elektriğini güneş enerji santralinden karşılamış olacak hem de gelir elde edecek. Isparta Ticaret ve Sanayi Odamıza hayırlı olsun." diye konuştu.Konuşmanın ardından açılış törenine geçildi, dualar edildi ve katılımcılar güneş enerjisi santralini inceledi.